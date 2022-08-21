«ДНР» заявила о двух погибших и девяти раненых от обстрелов за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области за сутки погибли двое жителей. Об этом сообщило «СЦКК ДНР».



Отмечается, что люди погибли в в Киевском и районе Донецка и во Владимировке.



Ранения различной степени тяжести получили 9 гражданских лиц в Ленинском, Кировском, Куйбышевском районах Донецка и Зайцево. Среди раненых — девочка 2018 года рождения.



Кроме того, сообщается о повреждении 35 домостроений в Кировском, Куйбышевском, Ленинском районах Донецка, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее в Донецкой ОВА сообщили, что в результате российских обстрелов за сутки погибли четверо жителей Донетчины.