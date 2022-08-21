Украинские военные продолжают отражать атаки оккупантов на Донбассе — сводка Генштаба

Украинские военные держат оборону на Донбассе и отразили очередной ряд атак оккупантов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 21 августа.



«На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы у Краснополья, Красного и Долины. Враг производит пополнение запасов боеприпасов. Провел разведку боем в направлениях Петрополье – Дмитровка, Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел. Пытался вести штурмовые и наступательные действия в направлениях Бражковка – Новая Дмитровка, Довгенькое – Долина, Сулиговка – Дибривное и Петрополье – Карнауховка, понес потери и отступил», — говорится в сообщении.



На Краматорском направлении россияне продолжали обстрелы недалеко от Николаевки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки.



На Бахмутском направлении оккупанты применяли разнокалиберную артиллерию вблизи Бахмута, Яковлевки, Веселой Долины и Кодемы и авиацию — у Зайцево, Бахмута и Соледара.



«Враг вел наступательные бои в направлениях Покровское – Бахмутское, Семигорье – Зайцево, Новоселовка – Нью-Йорк. Получил жесткий отпор и отступил», — отметили в Генштабе.



На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Авдеевка, Марьинка и Пески. Нанесли авиаудары недалеко от Марьинки, Водяного и Красногоровки. Неудачно провели разведку боем в направлении Спартак – Опытное и отступили.



«Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Веселое – Пески, Александровка – Марьинка. С потерями отступил. На направлении Лозовской – Пески подразделения противника имеют частичный успех», — говорится в сводке.



На Новопавловском направлении россияне обстреливали территории в районах Павловки, Великой Новоселки, Пречистовки и Угледара, задействовали авиацию для удара вблизи Новомихайловки. Совершили неудачную попытку наступления в направлении Луганское – Победа.

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