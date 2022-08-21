Энергетики вернули свет в пять населенных пунктов в зоне обстрелов на Донетчине

За прошлые сутки специалистам «ДТЭК Донецкие электросети» удалось восстановить электроснабжение пяти населенных пунктов. Снова со светом 6755 семей Криворожской, Торецкой, Бахмутской и Славянской громад, сообщает пресс-служба компании.



Отмечается, что в результате обстрелов за минувшие сутки остались без электроснабжения 29 населенных пунктов Славянской, Марьинской, Бахмутской, Авдеевской и Торецкой громад.



По состоянию на 20 августа полностью или частично без электроснабжения в Донецкой области остаются 84 населенных пункта. В настоящее время нет возможности выполнять там восстановительные работы.



«ДТЭК обязательно вернет свет всем жителям области, как только будет получено разрешение от украинских военных», — заверили в компании.

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