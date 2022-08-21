Россияне обстреляли Днепропетровщину из «Ураганов», есть жертвы

Сегодня российские оккупанты из «Ураганов» обстреляли Зеленодольскую громаду Днепропетровской области. В результате погибла женщина, ранены 6 мирных жителей, среди них ребенок. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



«В Зеленодольск прилетели 15 реактивных снарядов. Погибла 59-летняя женщина. Шесть человек ранены, среди них 9-летний мальчик. Все в больнице. Один из пострадавших тяжелый», — написал Резниченко в Тelegram.



Он отметил, что российскими снарядами разрушены жилые дома, повреждено здание детской спортивной школы. На месте работают спасатели и полиция.

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