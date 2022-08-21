Россия частично закрыла воздушное пространство в приграничных с Украиной областях — Генштаб ВСУ

Россия закрыла воздушное пространство над отдельными участками ряда областей, в том числе граничащих с Украиной, с 22 по 25 августа. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



В сводке отмечается, что на Северском направлении оккупанты производят ротацию отдельных подразделений в приграничных районах Брянской и Курской областей.



«По имеющейся информации, враг закрывает отдельные участки воздушного пространства в Липецкой, Воронежской и Белгородской областях в период с 22 по 25 августа этого года», — сообщают в Генштабе ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что на неделе, когда Украина будет отмечать День Независимости и День флага, российские оккупанты могут совершать особо жестокие атаки.



В министерстве внутренних дел Украины призвали граждан не игнорировать сигналы тревоги в период 23-25 августа и вовремя уходить в укрытия.