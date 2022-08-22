Российские войска обстреляли три района Днепропетровской области за сутки

Российская армия нанесла удары по трем районам Днепропетровской области – Никопольскому, Криворожскому и Синельниковскому. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Никополь обстреляли из «Градов» и ствольной артиллерии трижды за ночь, в жилые кварталы города, по словам Резниченко, прилетели 42 российских снаряда. Предварительно ранены четверо пожилых никопольчан, а двое из них госпитализированы.

Глава Днепропетровской ОВА отметил, что в Никополе 2 дома разрушены, почти 50 – повреждены. Снаряды войск РФ повредили также детский сад, магазины, аптеки, рынки, суд и автовокзал. Из-за обстрелов произошло пять пожаров. Их уже потушили спасатели.

Также в Никополе была выведена из строя линия электропередач, и сейчас до 2000 человек остались без света.

В Криворожском районе враг из «Ураганов» обстрелял Зеленодольскую общину. Прошло без разрушений и пострадавших.

Синельниковский район, как рассказал Резниченко, российские войска обстреляли ракетами. Разрушили сельхозпредприятие, школу и здание культуры. Информация о погибших и раненых выясняется.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что утром 22 августа еще одна школа в Донецкой области была обстреляна российскими войсками, речь о школе №17 в Константиновке.