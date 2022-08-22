Чиновники сообщили о провокации российских войск в районе Каховского водохранилища

Российские оккупанты совершили провокацию на занятом ими берегу Каховского водохранилища в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, не уточнив, о какого рода провокации идет речь.



При этом он призвал жителей прибрежных населенных пунктов не находиться на улице.



«Друзья, на противоположном берегу водохранилища армией России совершена провокация. По возможности, оставьте улицы, избегайте нахождения в местах массовых скоплений людей… Предупреждение касается городов, сел и поселков, расположенных на берегу Каховского водохранилища», - написал Евтушенко в Telegram.



Глава райадминистрации призвал местных жителей следить за дальнейшими сообщениями.



Каховское водохранилище тянется от города Новая Каховка Херсонской области до южных пригородов Запорожья. По нему проходит административная граница Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей. Южный и западный берега водохранилища оккупированы российскими войсками, северный контролируется Вооруженными силами Украины.



На берегу водохранилища находятся множество сел и поселков, а также оккупированные города Энергодар (в котором расположена Запорожская атомная электростанция), Каменка-Днепровская, Днепрорудное, Васильевка, Каховка, а также подконтрольный правительству Никополь и расположенный недалеко от берега Марганец.