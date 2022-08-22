Президент Турции говорит, то хочет устроить переговоры между Зеленским и Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью его страны является организация переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским для прекращения вооруженного противостояния.

«Наша цель - организовать для достижения мира переговоры между президентами Путиным и Зеленским в Турции», - цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

Президент Турции добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для «установления прочного мира в Украине».

На прошлой неделе Эрдоган посетил Украину. После встречи с Зеленским он заявил, что напомнил президенту Украины о готовности, если это будет возможным, провести его встречу с Путиным в Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что планирует обсудить со Владимиром Путиным ситуацию с Запорожской АЭС.