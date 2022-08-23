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Российские войска за сутки обстреляли Донбасс 14 ракетами — Гайдай

23 августа 2022, 09:15

Российские войска за сутки обстреляли Донбасс 14 ракетами — Гайдай

За сутки ВСУ отбили атаки российских войск по четырем направлениям – оккупанты со значительными потерями вынуждены были отступить. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По информации Гайдая, за минувшую ночь россияне выпустили по населенным пунктам и укреплениям украинских военных на Донбассе четырнадцать ракет, совершили семь обстрелов из ствольной и реактивной артиллерии, неоднократно применили авиацию.

«Враг признает свою неспособность организовать массированное наступление в течение последнего месяца, превратить тактические успехи в оперативные достижения. Поэтому пытается восстановить боеспособность подразделений разными противозаконными методами, чтобы не допустить контрнаступления украинских военных», – сказал он.

Также Сергей Гайдай рассказал, что на территории захваченной армией РФ территории Луганской области в случае, если мужчина во время вручения повестки пытается предъявить какие-то документы – отсрочку или броню – документы оккупанты разрывают на месте, иногда рвут и паспорта.

«Я уже говорил, что жители Луганской области отказываются работать на оккупанта. В последние дни эта тенденция усилилась. Людям предлагали тяжелую работу фактически за минимальную плату, которую потом еще не отдавали. А теперь население узнает, что российским специалистам, которых также приглашают в Луганскую область для вспомогательных работ, платят в 10-15 раз больше. Так, например, сотрудникам мосводоканала, работавшим в Счастье, за июль выдали в среднем по 139 тысяч рублей. Почему жители Луганской области должны работать за 10 тысяч – они не понимают», – написал Гайдай.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки в регионе погиб один мирный житель в результате обстрелов со стороны российских сил. 

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