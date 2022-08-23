Российская армия за ночь четырежды обстреляла Днепропетровскую область

Российская армия четырежды за ночь обстреляла два района Днепропетровской области – Криворожский и Никопольский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, по Криворожскому району оккупанты ударили «Ураганами», в Зеленодольском обществе из-за обстрела убита 45-летнюя женщина, ее муж ранен и находится в больнице. Дом семьи разбит.

Трижды за ночь, как сообщил Резниченко, враг открывал огонь по Никопольскому району. По Марганецкой общине дважды стреляла тяжелая артиллерия российской армии, туда прилетели 13 снарядов. В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована, ее состояние медики оценивают как среднее.

Валентин Резниченко также сообщил, что в Марганце повреждены 6 домов, газопровод и водопровод.

По Красногригорьевской общине тоже била артиллерия оккупантов. Разбиты около десяти домов и линия электропередач. Без света на данный момент остаются до 1000 человек. Обошлось без погибших и раненых.

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что за минувшие сутки в регионе погиб один мирный житель в результате обстрелов со стороны российских сил.