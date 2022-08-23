«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли два человека, четверо получили ранения

За минувшие сутки на оккупированной территории Донецкой области в ходе обстрелов погибли два человека, еще четыре получили ранения. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Уточняется, что от полученных ранений скончались два человека в Горловке, ранения различной степени тяжести получили четверо гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и Горловке.



Утверждается, что повреждено 11 домостроений и 1 инфраструктурный объект.



Глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки в Донецкой области погиб один мирный житель в результате обстрелов со стороны российских сил.