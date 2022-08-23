В Днепре до объявления воздушной тревоги в нескольких районах слышали взрывы

В Днепре прозвучали несколько взрывов, над одним из районов поднимаются клубы дыма. Об этом сообщает телеграм-канал «Днепр опертивный».



Отмечается, что в одном из районов города видно задымление. Взрывы же прозвучали до объявления воздушной тревоги.



Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил ракетный удар по городу и призвал горожан оставаться в укрытиях. По его информации, зафиксированы повреждения обломками ракет домов.

Ранее в Госдепартаменте США заявили об имеющейся в их расположении информации о том, что российская армия активизирует усилия по нанесению ударов по гражданской инфраструктуре и государственным объектам Украины в ближайшие дни.