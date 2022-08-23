«Сегодня был бы самый страшный день»: В Славянске обстрел уничтожил жилой дом

Славянск. Фото: Романа Бондаренко

Сегодня ночью российские войска в очередной раз обстреляли Славянск. Разрушен жилой дом. Жертв нет, так как жильцы выехали после объявления эвакуации.



Мэр города Вадим Лях отметил, что «прилеты» были в районе улицы Целинной, частный жилой дом разрушен полностью.



Житель города Роман Бондаренко показал, как выглядят двор и дом после обстрела.



«Это дом моих дедушки и бабушки! Рад только одному, что они уехали вместе со мной, когда объявили эвакуацию! Если бы остались, то сегодня был бы самый страшный день нашей жизни», — написал Бондаренко.

В сводке полиции также сообщалось об атаках армии РФ на Славянск и иные города Донецкой области.