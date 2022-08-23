Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

«Сегодня был бы самый страшный день»: В Славянске обстрел уничтожил жилой дом

23 августа 2022, 16:18

«Сегодня был бы самый страшный день»: В Славянске обстрел уничтожил жилой дом

Славянск. Фото: Романа Бондаренко Славянск. Фото: Романа Бондаренко

Сегодня ночью российские войска в очередной раз обстреляли Славянск. Разрушен жилой дом. Жертв нет, так как жильцы выехали после объявления эвакуации.

Мэр города Вадим Лях отметил, что «прилеты» были в районе улицы Целинной, частный жилой дом разрушен полностью.

Житель города Роман Бондаренко показал, как выглядят двор и дом после обстрела.

«Это дом моих дедушки и бабушки!  Рад только одному, что они уехали вместе со мной, когда объявили эвакуацию! Если бы остались, то сегодня был бы самый страшный день нашей жизни», — написал Бондаренко.

В сводке полиции также сообщалось об атаках армии РФ на Славянск и иные города Донецкой области. 

Еще по теме

Прочее
Война
Места
Славянск

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:10
В ООН отреагировали на планы РФ «судить» украинских военнопленных в Мариуполе
12:38
Оккупанты похитили четырех жителей Мелитополя и вывезли в Москву
12:21
Центр Донецка под обстрелом: Есть попадание в «администрацию» Пушилина
12:15
«ЛНР»: Четыре работника лесничества подорвались на растяжке в Новоайдарском районе
10:32
«ДНР»: За сутки от обстрелов погибли два человека, четверо получили ранения
09:52
В оккупированном Старобешевском районе ночью горел склад российских войск
09:19
В «ЛНР» рассказали, на каком основании будут «национализировать» жилье
09:15
Российские войска за сутки обстреляли Донбасс 14 ракетами — Гайдай
23:48
ФСБ обвинила в убийстве Дугиной украинку. Названы потери ВСУ. Главное за день ►
13:43
По Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне нанесен еще один удар
12:22
«ДНР» планирует «суд» над «Азовом», несмотря на предупреждения Зеленского
10:55
В Донецке горит склад с боеприпасами российских оккупантов
10:26
«ДНР» заявила о двух погибших и 19 раненых от обстрелов за сутки
08:49
ВСУ отбили пять массированных атак армии РФ на Донбассе 21 августа — Гайдай
23:24
Наступление на Бахмут. Зять Медведчука в Мариуполе. Главное за день ►
все новости
17:10
В ООН отреагировали на планы РФ «судить» украинских военнопленных в Мариуполе
16:55
В Украине будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации
16:46
Проверено 231 автомобиль и 439 подозрительных лиц из Луганской области за сутки — полиция
16:35
Макрон призвал не идти на компромиссы с Россией
16:18
Мэра Константиновки арестовали с правом залога
16:18
«Сегодня был бы самый страшный день»: В Славянске обстрел уничтожил жилой дом
15:56
Энергетики вернули свет в 30 населенных пунктов Донетчины
15:20
Ракета, дроны-камикадзе и «Грады»: Оккупанты нанесли удары по Днепру и Никополю
15:19
Канада и партнеры продолжат санкции против РФ
15:05
«Шахтер» открыл «военный» сезон УПЛ ничьей с «Металлистом-1925»
15:04
РФ получит мощный ответ в случае увеличения количества обстрелов 23-24 августа — Зеленский
14:20
На новой марке «Укрпочты» изображен Мариупольский драматический театр
14:18
Российского военного будут судить за избиение мирных жителей и угрозы расстрела
13:32
В ближайшие месяцы Украина получит западные системы ПВО и ПРО — Офис президента
12:38
Оккупанты похитили четырех жителей Мелитополя и вывезли в Москву
все новости
ВИДЕО
Центр Донецка под обстрелом: Есть попадание в «администрацию» Пушилина
23 августа, 12:21
ФСБ обвинила в убийстве Дугиной украинку. Названы потери ВСУ. Главное за день ►
22 августа, 23:48
Наступление на Бахмут. Зять Медведчука в Мариуполе. Главное за день ►
21 августа, 23:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты