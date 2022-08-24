Ночью Днепропетровскую область армия РФ обстреляла ракетами, «Градами» и «Ураганами»

Российская армия накрыла огнем три района Днепропетровской области – Днепровский, Никопольский и Криворожский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его информации, в Днепровский район прилетели две ракеты Х-22, взрыв вызвал пожар. Спасатели потушили пожар. Информация о погибших и пострадавших выясняется.

Никопольский район, как рассказал Резниченко, российские войска четырежды обстреляли из тяжелой артиллерии и «Градов». В Марганце из-за обстрелов пострадала мужчина и женщина, в городе было разрушено два дома и более 10 повреждены. Никополь российские войска обстреляли 20 снарядами. Люди не пострадали, но были разрушены дома.

Также Валентин Резниченко рассказал, что обстрелами Красногригорьевской общины один дом уничтожен и несколько повреждены. Люди не пострадали.

В Криворожском районе российские «Ураганы» обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошово перебита линия электропередач.

Ранее секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что ночью оккупанты ударили по инфраструктурным объектам, расположенным в двух районах города.