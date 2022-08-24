Ракетные удары по Харьковской области спровоцировали пожары в жилом доме и на складах

За минувшие сутки в результате ракетных обстрелов Харьковской области произошло девять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.



«Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Богодуховском (1), Чугуевском (1) и Харьковском (6) районах области, а также в Шевченковском (1) районе Харькова», - говорится в сообщении.



В частности, в Циркунах горели хозяйственные постройки, дворовые застройки, заборы и трава.



Ночью оккупанты нанесли ракетные обстрелы по городу Харькову и области - начался пожар в трехэтажном жилом здании Шевченковского района Харькова. Горели деревянные конструкции крыши, перекрытия и перегородки.



Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на другие здания. Жертв и пострадавших не было.



В Рогани из-за обстрелов произошел пожар в складском здании. Огонь охватил около 300 кв.м, жертв и пострадавших не было.