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Ракетные удары по Харьковской области спровоцировали пожары в жилом доме и на складах

24 августа 2022, 09:19

Ракетные удары по Харьковской области спровоцировали пожары в жилом доме и на складах

За минувшие сутки в результате ракетных обстрелов Харьковской области произошло девять пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Богодуховском (1), Чугуевском (1) и Харьковском (6) районах области, а также в Шевченковском (1) районе Харькова», - говорится в сообщении.

В частности, в Циркунах горели хозяйственные постройки, дворовые застройки, заборы и трава.

Ночью оккупанты нанесли ракетные обстрелы по городу Харькову и области - начался пожар в трехэтажном жилом здании Шевченковского района Харькова. Горели деревянные конструкции крыши, перекрытия и перегородки.

Спасателям удалось предотвратить распространение пламени на другие здания. Жертв и пострадавших не было.

В Рогани из-за обстрелов произошел пожар в складском здании. Огонь охватил около 300 кв.м, жертв и пострадавших не было.

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