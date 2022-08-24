Погиб назначенный РФ «глава» Михайловки в Запорожской области

В результате подрыва авто 24 августа погиб назначенный войсками РФ «главой ВГА» поселка Михайловка Запорожской области Иван Сушко. Об этом заявил назначенный оккупантами «член главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, под сиденье автомобиля Сушко подложили взрывное устройство. В результате взрыва «глава ВГА» Михайловки был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Напомним, 12 августа мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров сообщил, что местное подполье взорвало одного из руководителей избирательного штаба партии Владимира Путина «Единая Россия», руководителя пропагандистского отдела по работе со СМИ Олега Шостака, он был госпитализирован.