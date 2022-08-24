Российские оккупанты нанесли 26 ударов по Донецкой области за сутки

Российские оккупанты нанесли 26 ударов по территории Донецкой области за сутки. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области и отметили, что есть раненые и погибшие среди мирного населения.

Полицейские сообщают, что российские войска ударили по 12 населенным пунктам региона – городам Авдеевка, Бахмут, Торецк, Славянск, Николаевка, Красногоровка, пгт Северное, Нелиповка, селам Карловка, Опытное, Константинополь, Щербиновка.



Российскими снарядами разрушены и повреждены 24 гражданских объекта – 20 жилых домов, школа, санаторий, ЛЭП.

Войска РФ обстреливали Донецкую область из авиации, артиллерии, танков, РСЗО «Град» и ракетами.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

С помощью полиции с территории Донецкой области эвакуированы еще 268 человек, с начала обязательной эвакуации – более 9600, из них 1786 – дети, 463 – люди с инвалидностью.

Ранее мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что ночью российские войска обстреляли микрорайон Славкурорт.