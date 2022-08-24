Резников рассказал про ультиматум Шойгу

26 февраля, через два дня после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, Министерству обороны Украины в ультимативной форме было предложено министром обороны РФ Сергеем Шойгу капитулировать. Об этом сообщил в интервью The Washington Post министр обороны Украины Алексей Резников.

Он рассказал, что 22 февраля разговаривал по телефону с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, который пообещал ему, что российские войска не будут вторгаться в Украину с территории Беларуси, но соврал.

Через два дня, по словам Резникова, уже после начала полномасшатбного вторжения, министры обороны двух стран снова провели переговоры во время которых Хренин передал сообщение от своего российского коллеги Сергея Шойгу.

«Если Украина подпишет акт о капитуляции, то вторжение прекратится», - заявил тогда Хренин, как рассказал Резников, на что украинский министр ответил, что «готов принять капитуляцию российской стороны».

Ранее президент Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю 31-летия Независимости Украины заявил, что за последние шесть месяцев Украина изменила мир, историю и изменилась сама.