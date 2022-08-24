Морские пехотинцы 23 августа уничтожили до 30 оккупантов на Донецком направлении

23 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины на Донецком направлении уничтожили до 30 оккупантов. Об этом сообщают в Военно-Морских Силах ВС Украины.



Также морские пехотинцы подбили один танк российской армии, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.

Ранее 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет искать «понимания с террористами».