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Морские пехотинцы 23 августа уничтожили до 30 оккупантов на Донецком направлении

24 августа 2022, 14:39

Морские пехотинцы 23 августа уничтожили до 30 оккупантов на Донецком направлении

23 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил ВС Украины на Донецком направлении уничтожили до 30 оккупантов. Об этом сообщают в Военно-Морских Силах ВС Украины.

Также морские пехотинцы подбили один танк российской армии, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению личного состава и техники оккупантов. Окончательные потери врага уточняются.

Ранее 24 августа президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет искать «понимания с террористами».

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