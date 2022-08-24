Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Харьковщине, двое раненых

В результате сегодняшних обстрелов Харьковской области российскими оккупационными войсками ранены два человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



«Сегодня оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами пгт Малая Даниловка в Харьковском районе. Повреждены частные дома и инфраструктура. К сожалению, двое гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики. Информация уточняется», - написал он.



Затем оккупанты обстреляли из артиллерии Дергачи.



Синегубов напомнил, что на территории Харьковской области продолжается комендантский час и призвал жителей области возможности находится в укрытиях.