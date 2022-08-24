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Оккупанты готовят судилище над защитниками Мариуполя

24 августа 2022, 20:31

Оккупанты готовят судилище над защитниками Мариуполя

Российские оккупанты готовят провокацию в Мариуполе и продолжают организацию судилища над взятыми в плен украинскими защитниками. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

«Квартал со зданием филармонии закрыт российскими военными вторые сутки подряд. Вчера работникам в филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехало три автобуса в сопровождении пяти КамАЗов с военными. Кто и зачем пока неизвестно. В то же время подконтрольные оккупационной власти Мариуполя паблики сообщили о заминировании филармонии и нахождении там по меньшей мере одного взрывного устройства», написал советник мэра.

Он отметил, что эти сообщения похожи на «подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников».

«Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно», подчеркнул Андрющенко.

По словам чиновника, в настоящее время дата начала «судилища» над украинскими военными остается неизвестной.

«Однако совокупность факторов, как то окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни», считает он.

Ранее в украинской разведке предупредили, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести «судилище» в помещении Мариупольской филармонии. В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что во время показательного судилища над пленными защитниками «Азовстали» оккупанты могут нанести по помещению точечный ракетный удар.

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