Оккупанты готовят судилище над защитниками Мариуполя

Российские оккупанты готовят провокацию в Мариуполе и продолжают организацию судилища над взятыми в плен украинскими защитниками. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



«Квартал со зданием филармонии закрыт российскими военными вторые сутки подряд. Вчера работникам в филармонии приказали не выходить на работу. Утром к зданию подъехало три автобуса в сопровождении пяти КамАЗов с военными. Кто и зачем пока неизвестно. В то же время подконтрольные оккупационной власти Мариуполя паблики сообщили о заминировании филармонии и нахождении там по меньшей мере одного взрывного устройства», — написал советник мэра.



Он отметил, что эти сообщения похожи на «подготовку информационного пространства к очередной провокации россиян с участием наших защитников».



«Фактическое минирование в условиях жестких мер безопасности в здании филармонии и рядом просто невозможно», — подчеркнул Андрющенко.



По словам чиновника, в настоящее время дата начала «судилища» над украинскими военными остается неизвестной.



«Однако совокупность факторов, как то окончание строительных работ, нетипичное нашествие российских пропагандистов в Мариуполь свидетельствует о том, что счет может идти если не на часы, то на дни», — считает он.



Ранее в украинской разведке предупредили, что на День Независимости Украины оккупанты планируют провести «судилище» в помещении Мариупольской филармонии. В Главном управлении разведки Минобороны отметили, что во время показательного судилища над пленными защитниками «Азовстали» оккупанты могут нанести по помещению точечный ракетный удар.