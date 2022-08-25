Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

На Донбассе российские войска атаковали на 4 направлениях — Гайдай

25 августа 2022, 08:59

На Донбассе российские войска атаковали на 4 направлениях — Гайдай

За прошедшие сутки оккупанты атаковали на четырех направлениях на Донбассе, пытаясь улучшить тактическое положение, но понесли потери и отступили назад. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. 

Российские войска обстреливали населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии, Луганская ОВА зафиксировала ночью восемь артиллерийских атак и девять минометных. Четыре раза оккупанты пытались идти в танковое наступление. По информации Сергея Гайдая, вблизи трех населённых пунктов армия РФ нанесла авиаудары.

Также Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты не оставляют попыток собрать личные данные населения на захваченных территориях для манипуляций во время проведения псевдореферендума и определенные надежды в этом плане возлагали на старшее поколение, но как оказалось более двух третей пожилых людей выехали.

«Если до полномасштабного вторжения у нас было более 330 тысяч пенсионеров, то за эти полгода за возобновлением и назначением пенсий в соответствующие органы оккупационных властей обратилось только 110 тысяч человек», — написал глава Луганской ОВА, отметив, что большинство из тех, кто не смог эвакуироваться – жители территорий, захваченных в первые две недели войны, люди, по его словам, просто не успели.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что российские военные ночью обстреляли четыре района Днепропетровщины, есть погибшие и раненые от российских снарядов люди. 

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:52
СМИ: «Референдумы» на оккупированных территориях Украины вряд ли совместят с днем голосования в РФ
08:35
В оккупированной Горловке утром под обстрел попала семья: Дети ранены, их мать погибла
23:17
День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►
18:34
В РФ решили объединить футбольные клубы из «Л-ДНР», Крыма и других оккупированных территорий в одну лигу
16:33
В РФ заявили, что раздадут по десять тысяч рублей родителям школьников в оккупации
16:18
55% мужчин захваченной армией РФ Луганщины мобилизованы — Верещук
16:16
«ЛНР»: В Горском обстрелами повреждены почти 30 домов и электроподстанция
12:48
«ЛНР»: Два человека погибли при ракетном ударе по Ровенькам
12:06
В Луганской ОВА рассказали о причинах отхода ВСУ из Северодонецка
12:00
Фильтрация и онлайн-регистрация: Оккупанты меняют правила проезда через блокпост в Васильевке
10:58
Погиб назначенный РФ «глава» Михайловки в Запорожской области
10:47
В Донецке под обстрел попал ТЦ «Галактика», сейчас там пожар
09:29
«ДНР»: В Донецке и Горловке от обстрелов за сутки погибли пять человек, 14 ранены
00:01
Обстрел центра Донецка. Лишение опеки над детьми за отказ от эвакуации. Главное за день ►
22:45
В оккупированном Донецке отменили праздничные мероприятия ко Дню города и Дню шахтера
все новости
09:57
В Чаплино погибли 25 человек, поисково-спасательные работы завершены
09:52
СМИ: «Референдумы» на оккупированных территориях Украины вряд ли совместят с днем голосования в РФ
09:25
В ГУР МО объявили о состоявшемся переломном моменте в войне против РФ
09:22
Из-за обстрела Соледара погибли три человека
09:12
Три человека пострадало в результате ракетных ударов по Хмельницкой области
08:59
На Донбассе российские войска атаковали на 4 направлениях — Гайдай
08:59
Ночью военные РФ обстреляли Днепропетровщину: Восемь пострадавших, младшей — два года
08:35
В оккупированной Горловке утром под обстрел попала семья: Дети ранены, их мать погибла
08:16
Армия РФ атаковала Киевскую область
23:41
Украинский флаг установили в оккупированном поселке под Мариуполем
23:17
День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►
22:57
Российские войска ежедневно сбрасывают на Северск более 200 снарядов — МВД
22:29
Оккупанты в несколько раз снизили зарплаты мариупольским портовикам
21:50
Россия ударила по поезду в Днепропетровской области: много погибших
21:00
Пентагон раскрыл содержание рекордного пакета помощи Украине от США
все новости
ВИДЕО
День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►
24 августа, 23:17
Ловушки и растяжки в детских кроватках: Саперы рассказали о разминировании освобожденных территорий ►
24 августа, 15:19
В Донецке под обстрел попал ТЦ «Галактика», сейчас там пожар
24 августа, 10:47

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты