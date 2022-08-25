На Донбассе российские войска атаковали на 4 направлениях — Гайдай

За прошедшие сутки оккупанты атаковали на четырех направлениях на Донбассе, пытаясь улучшить тактическое положение, но понесли потери и отступили назад. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Российские войска обстреливали населенные пункты из ствольной и реактивной артиллерии, Луганская ОВА зафиксировала ночью восемь артиллерийских атак и девять минометных. Четыре раза оккупанты пытались идти в танковое наступление. По информации Сергея Гайдая, вблизи трех населённых пунктов армия РФ нанесла авиаудары.

Также Сергей Гайдай рассказал, что оккупанты не оставляют попыток собрать личные данные населения на захваченных территориях для манипуляций во время проведения псевдореферендума и определенные надежды в этом плане возлагали на старшее поколение, но как оказалось более двух третей пожилых людей выехали.

«Если до полномасштабного вторжения у нас было более 330 тысяч пенсионеров, то за эти полгода за возобновлением и назначением пенсий в соответствующие органы оккупационных властей обратилось только 110 тысяч человек», — написал глава Луганской ОВА, отметив, что большинство из тех, кто не смог эвакуироваться – жители территорий, захваченных в первые две недели войны, люди, по его словам, просто не успели.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что российские военные ночью обстреляли четыре района Днепропетровщины, есть погибшие и раненые от российских снарядов люди.