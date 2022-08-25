Армия РФ нанесла удар по 12 населенным пунктам Донецкой области за сутки

Российские войска 20 раз обстреляли территорию Донецкой области за прошедшие сутки, убили и ранили мирных жителей региона. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области

Армия РФ ударила по 12 населенным пунктам Донетчины - городам Авдеевка, Бахмут, Славянск, Торецк, Соледар, Часов Яр, селах Максимилиановка, Новоочеретоватое, Дилиевка, Николаевка, Трудовое, Марково, Первомайское, Новодмитровка.



Разрушены и повреждены оккупантами 20 гражданских объектов – 15 жилых домов, детский сад, хозяйственные помещения, садовое общество.

Враг атаковал ракетами, артиллерией, РСЗО «Град» и «Ураган».

Также полицейские сообщили, что сегодня, 25 августа, около 4:00 утра, российские войска нанесли очередной удар по Славянску. Оккупанты ударили по городу ракетами ЗРК «С-300». Разрушены многоэтажные и частные дома жителей города. По предварительной информации, пострадавших нет, на месте работают полицейские и спасатели.

Полиция задокументировала преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что российские военные ночью обстреляли четыре района Днепропетровщины, есть погибшие и раненые от российских снарядов люди.