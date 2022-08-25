«ДНР»: В Петровском районе Донецка мужчина подорвался на «Лепестке»

В Петровском районе Донецка мужчина получил ранение в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток». Об этом заявил руководитель оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин.



Уточняется, что пострадавший 1956 года рождения.



В «ДНР» уверяют, что сегодня «лепестки» обнаружены на территории Донецка, Макеевки, Луганского, Пантелеймоновки, Волновахского и Ясиноватского районов.

6 августа так называемый «минздрав ДНР» сообщил, что на подконтрольной группировке территории с середины июля 27 человек подорвались на минах-«лепестках».



Украинская армия не обстреливает оккупированные города Донецкой области минами-«лепестками», заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что ВСУ нет смысла использовать такую тактику, в отличие от российских войск.