ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту — ОК «ЮГ»

Утром 25 августа ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту в оккупированном войсками РФ Херсоне. Об этом сообщает «Общественное» со ссылкой на слова пресс-секретаря оперативного командования «Юг» Натальи Гуменюк.

Она отметила, что для обстрела сооружения украинские военные использовали артиллерию.



«ВСУ сделали все для того, чтобы оккупанты не могли использовать мост для переправки тяжелой техники и боеприпасов», — отметила Гуменюк, отметив, что результаты удара еще уточняются, но у военных Украины уже есть информация о том, что оккупанты не могут его ни использовать, ни ремонтировать. Гуменюк отметила, что ремонтировать мост оккупанты не смогут «поскольку ремонтные бригады тоже эвакуированы, осознавая, что огневой контроль не прекращается».

Гуменюк также заявил, что ВСУ сохраняет огневой контроль над Антоновским мостом.

Ранее 24 августа министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал «хорошие новости» с фронта до конца 2022 года.