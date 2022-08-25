Пожар в Мариуполе охватил жилые дома и школу

Пожар в Левобережном районе Мариуполя продолжает распространяться из-за бездействия оккупационных властей, сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



По информации мэрии города, пожар начался в микрорайоне Восточный в среду, 24 августа. В ведомстве уточнили, что мариупольцы пытались потушить пожар своими силами.



«Мариупольцы сплотились и сами ездили на море за песком, чтобы тушить возгорание. Воды в кранах нет. Оккупационные власти не реагируют, мариупольцев отправили на самовыживание. Вот, так еще раз выглядит настоящее "своих не бросаем"», - говорится в сообщении горсовета в Telegram.



По данным Андрющенко, огонь охватил школу №69.