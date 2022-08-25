Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Пожар в Мариуполе охватил жилые дома и школу

25 августа 2022, 17:02

Пожар в Мариуполе охватил жилые дома и школу

Пожар в Левобережном районе Мариуполя продолжает распространяться из-за бездействия оккупационных властей, сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По информации мэрии города, пожар начался в микрорайоне Восточный в среду, 24 августа. В ведомстве уточнили, что мариупольцы пытались потушить пожар своими силами.


«Мариупольцы сплотились и сами ездили на море за песком, чтобы тушить возгорание. Воды в кранах нет. Оккупационные власти не реагируют, мариупольцев отправили на самовыживание. Вот, так еще раз выглядит настоящее "своих не бросаем"», - говорится в сообщении горсовета в Telegram.

По данным Андрющенко, огонь охватил школу №69.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Пожар

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:06
Украина объявила подозрение соратнику Кадырова, который захватывал города Луганщины
17:41
Власти Петербурга собираются установить в Мариуполе памятник Невскому
17:09
На оккупированном юге Украины началось восстановление электроснабжения
17:02
Пожар в Мариуполе охватил жилые дома и школу
16:23
Магазины из «Л/ДНР» налаживают продажу наркотиков в захваченных городах
16:06
Покушения на пособников России, Мелитополь и Бердянск будут без газа. Неделя в оккупации ►
15:56
В «суде» Крыма для Джелялова и Ахтемовых требуют 15 лет лишения свободы
15:01
Оккупированный юг Украины почти полностью остался без электроэнергии
14:14
В Макеевке сократили подачу воды до одного раза в неделю
13:40
Оккупанты вывезли из Луганской области в РФ двести тысяч тонн зерна — Гайдай
13:20
Заняли должности в оккупационной администрации Мариуполя: Депутатам горсовета сообщили о подозрении
12:50
«ДНР»: В Петровском районе Донецка мужчина подорвался на «Лепестке»
12:34
Квартал закрыли военные РФ: В Мариуполе оккупанты готовятся «судить» военнопленных
11:18
Партизаны подняли украинский флаг в Мариуполе, на Херсонщине и на Харьковщине
09:58
В Госдепартаменте США осудили подготовку оккупантами «судов» над украинскими военнопленными
все новости
18:34
Из-за обстрелов Орехова в Запорожье погиб 17-летний парень - ОВА
18:06
Украина объявила подозрение соратнику Кадырова, который захватывал города Луганщины
17:41
Власти Петербурга собираются установить в Мариуполе памятник Невскому
17:09
На оккупированном юге Украины началось восстановление электроснабжения
17:02
Пожар в Мариуполе охватил жилые дома и школу
16:57
В Донецкой ОВА показали многоэтажки Славянска после обстрела
16:40
Украина вернула из РФ 53 ребенка — Верещук
16:31
Запорожская АЭС была отключена от сети впервые в истории — «Энергоатом»
16:23
Магазины из «Л/ДНР» налаживают продажу наркотиков в захваченных городах
16:06
Покушения на пособников России, Мелитополь и Бердянск будут без газа. Неделя в оккупации ►
16:04
ВСУ нанесли еще один удар по Антоновскому мосту
15:56
В «суде» Крыма для Джелялова и Ахтемовых требуют 15 лет лишения свободы
15:27
Экономика Украины может вырасти на 15,5% в 2023 году — правительство
15:20
Энергетики запитали два района Донетчины, снова со светом — 12 тысяч семей
15:06
Путин увеличил штатную численность российской армии
все новости
ВИДЕО
В Донецкой ОВА показали многоэтажки Славянска после обстрела
25 августа, 16:57
Покушения на пособников России, Мелитополь и Бердянск будут без газа. Неделя в оккупации ►
25 августа, 16:06
День Независимости под обстрелами. В Донецке горит «Галактика». Главное за день ►
24 августа, 23:17

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты