«ДНР» заявила о двух погибших и шестерых раненых гражданских

За минувшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли два человека.

В так называемом «штабе теробороны ДНР» заявили о гибели одного мирного жителя. Сообщалось, что еще четверо мирных жителей получили ранения. Один из них один подорвался на мине ПФМ-1.



Позже так называемый «СЦКК ДНР» уточнил, что за прошедшие сутки погибли двое гражданских — в Горловке. Ранения мирных жителей зафиксированы в Петровском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и Новолуганском, всего шесть пострадавших.



Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области за сутки в результате обстрелов погибли два человека, еще шесть ранены.



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