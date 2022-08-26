Рассматривая крипторынок, внимания заслуживает Chainlink — криптовалюта, которая также функционирует на основе Ethereum. Она направлена на соединение смарт-контрактов и внешних источников информации, проверяя при этом достоверность поступающих данных. Проще говоря, этот коин дает возможность безопасно и просто взаимодействовать блокчейну и традиционному рынку, выполняя функцию моста. LINK позволяет совершить транзакцию в любую выбранную платежную систему или банковскую сеть.
Представленная разработка обеспечивает высокую безопасность и надежность каждого смарт-контракта. В рамках комплекса Chainlink LINK — коин, принцип функционирования которого предполагает 2 уровня:
Off- и on-chain взаимодействуют между собой, что позволяет осуществлять безопасный обмен данными.
Сегодня представленный проект является выгодным и привлекательным для инвесторов благодаря своим технологическим возможностям. Ключевые особенности коина:
При заявленных характеристиках представленная цифровая валюта — достаточно специфический актив, который обладает хорошим потенциалом. При этом важно понимать, что у него высокая волатильность, так как на него влияют внешние факторы и ситуация на рынке в целом. По состоянию на конец августа 2022 года стоимость монеты составила в среднем $6,8.
Перед покупкой монеты обратите внимание на следующие заключения экспертов:
При инвестировании в представленную технологию вы можете также начать трейдинговую деятельность, учитывая колебания курса.