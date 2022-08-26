Рассматривая крипторынок, внимания заслуживает Chainlink — криптовалюта, которая также функционирует на основе Ethereum. Она направлена на соединение смарт-контрактов и внешних источников информации, проверяя при этом достоверность поступающих данных. Проще говоря, этот коин дает возможность безопасно и просто взаимодействовать блокчейну и традиционному рынку, выполняя функцию моста. LINK позволяет совершить транзакцию в любую выбранную платежную систему или банковскую сеть.

Chainlink: что это, как работает, особенности

Представленная разработка обеспечивает высокую безопасность и надежность каждого смарт-контракта. В рамках комплекса Chainlink LINK — коин, принцип функционирования которого предполагает 2 уровня:

Сформирован на подсети off-chain, в которой происходит сбор и обработка данных из внешних источников. На 2 уровне реализована функция on-chain. На ее основе отбираются оракулы, которые будут соответствовать выбранным смарт-контрактам.

Off- и on-chain взаимодействуют между собой, что позволяет осуществлять безопасный обмен данными.

Chainlink: обзор характеристик

Сегодня представленный проект является выгодным и привлекательным для инвесторов благодаря своим технологическим возможностям. Ключевые особенности коина:

Высокая ценность проекта за счет ограниченного объема монет — в размере 1 млрд.

Компания владеет только 30% коинов, чего достаточно для гарантии стабильного роста актива в дальнейшем.

Компания-производитель сотрудничает со SWIFT, что положительно сказывается на котировке криптовалюты.

Chainlink не подлежит майнингу.

При заявленных характеристиках представленная цифровая валюта — достаточно специфический актив, который обладает хорошим потенциалом. При этом важно понимать, что у него высокая волатильность, так как на него влияют внешние факторы и ситуация на рынке в целом. По состоянию на конец августа 2022 года стоимость монеты составила в среднем $6,8.

Стоит ли инвестировать в Link?

Перед покупкой монеты обратите внимание на следующие заключения экспертов:

Лучше всего актив рассматривать в качестве долгосрочной инвестиции. При этом горизонт планирования должен предполагать несколько лет.

Монету рекомендуется закупать в качестве дополнительного элемента криптопортфеля. Важно, чтобы набор коинов предусматривал наличие ведущих криптовалютных проектов: BTC, ETH, SOL.

Криптоактив может достичь максимума, если будет наблюдаться общая динамика роста рынка. Инвесторов должен насторожить параболический рост LINK, если аналогичная динамика не характерна крипторынку в целом.

При инвестировании в представленную технологию вы можете также начать трейдинговую деятельность, учитывая колебания курса.