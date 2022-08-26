В Бердянске взрыв: Ранен «замначальника ГАИ»

Последствия взрыва в Бердянске. Фото оккупационной администрации города

В оккупированном Бердянске произошел взрыв, в результате которого ранен «заместитель начальника ГАИ» города Александр Колесников. Об этом сообщает оккупационная администрация Бердянска.



Отмечается, что взрыв произошел у оздоровительного центра «Криворожский горняк».



«По предварительным данным, пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников. Он доставлен в городскую клиническую больницу с осколочными ранения, врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.



В сообщении оккупационной администрации произошедшее названо «покушенем киевского режима».

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