СБУ в Донецкой области допросила пленного россиянина

СБУ в Донецкой области допрашивает пленного россиянина, добровольно приехавшего в Украину убивать. Об этом сообщили в пресслужбе ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.



Отмечается, что ранее он проходил службу в Афганистане.



«Установлено, что житель Ростова приехал к родственникам в оккупированный Донецк черре неконтролируемый участок украинско-российской границы. Из-за нарушения комендантского часа в состоянии алкогольного опьянения попал в комендатуру. А потом решил «загладить» вину и добровольно мобилизовался на войну. После прохождения подготовительного полигона его назначили на должность стрелка в 100 ОМСБр 1 АК НМ «ДНР» и оставили еще советское военное звание старшего лейтенанта», - отметили в СБУ.



Также в СБУ сообщили, что на передовой основной задачей подразделения, в котором воевал задержанный, было наблюдение и выявление огневых позиций Вооруженных сил Украины, а после разведки боевики проводили массированные артиллерийские обстрелы украинских военных.

Отмечается, что в конце августа по приказу командира захватчики, в том числе и задержаный, пытались штурмовать позиции украинской армии неподалеку от Невельского Донецкой области, но попали под артиллерийский огонь и оставили россиянина в блиндаже.



Военные ВСУ взяли россиянина в плен, теперь он дает СБУ «важные показания».

Ранее глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что Вооруженные силы Украины контролируют 45% территории Донецкой области.