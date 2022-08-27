В оккупированной Каменке жертвами обстрела стали пять человек, в том числе двое детей

В оккупированной Каменке. Фото: ОВА

Российские войска обстреляли жилые дома в оккупированной Каменке Пологовского района Запорожской области. В результате атаки погибли пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Старух.



«В общей сложности известно о пяти погибших. Местные свидетельствуют, что под завалами могут находиться люди. Все шесть выстрелов были произведены с оккупированной территории исключительно по жилым домам. Четырехэтажный дом, в котором проживала молодая мама с детьми, оккупанты прицельно обстреляли. Верхний этаж разрушен до основания», — рассказал Старух.



По его информации, погибла 29-летняя женщина и двое ее детей — двух и восьми лет. Женщина работала заведующей культурно-массовым сектором Центра культуры и досуга.



«В Каменке ни один работник культуры не пошел на сотрудничество с оккупантами», — подчеркнул Старух.

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