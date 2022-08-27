В Генштабе рассказали о безуспешных попытках наступления армии РФ на Донбассе

На Донбассе российская армия наступала в направлении Невельского. Попытка продвинуться оказалась неудачной: получив отпор, оккупанты отошли назад. Для корректировки огня артиллерии противник вел воздушную разведку БПЛА. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.



На Славянском направлении противник задействовал ствольную артиллерию и РСЗО для обстрелов районов Долины, Дубровного и Краснополья. Провел воздушную разведку вблизи Новой Дмитровки. В целях нарушения системы навигационного обеспечения Сил обороны развернул комплекс радиоэлектронной борьбы.



На Краматорском направлении оккупанты вели артиллерийские обстрелы территорий возле Сидорово, Верхнекаменского, Раздолевки и Калеников. Для уточнения положения украинских войск противник вел воздушную разведку БПЛА.



Силы обороны отразили попытку наступления противника в направлении Григоровки.



На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы украинских войск в районах населенных пунктов Бахмутское, Веселая Долина, Зайцево и Кодема. Ударам российской авиации подверглись районы Зайцево и Соледара.



Отдельные подразделения противника предприняли попытку улучшения тактического положения в направлениях населенных пунктов Соледар, Зайцево и Майорск. Успеха не имели, отошли.



На Авдеевском направлении противник огнем танков, ствольной и реактивной артиллерии пытался разрушить важные объекты гражданской и военной инфраструктуры, нанести урон украинским подразделениям вблизи Водяного, Первомайского, Красногоровки, Зализного и Новобахмутовки. Ударам авиации подверглись районы Марьинки и Валентиновки.



На Новопавловском направлении подразделения противника продолжали обстрелы районов населенных пунктов Угледар, Новомихайловка и Великая Новоселка. Оккупанты задействовали авиацию для ударов неподалеку от Владимировки. Вели наступательный бой в направлении Пречистовки — успеха не имели, отошли.

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