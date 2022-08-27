Россия перебрасывает к границе с Украиной недавно сформированный армейский корпус — CIТ

Россия перебрасывает на фронт недавно сформированный 3-й армейский корпус. Об этом сообщает Conflict Intelligence Team.



«В последние дни наши волонтеры обнаружили фото и видео перевозки российской военной техники по железной дороге. На видео виден полный состав комплекса "Бук", а на фотографии — танки Т-80БВ и Т-90М. Согласно базе данных РЖД, оба состава следуют из Мулино Нижегородской области на железнодорожную станцию Неклиновка Ростовской области возле границы с Донецкой областью Украины», — сообщают расследователи CIТ.

Фото: Conflict Intelligence Team

Отмечается, что перевозка комплексов «Бук» свидетельствует о переброске крупного объединения. Речь идет о переброске всего 3-го корпуса, или по крайней мере боеготовой его части. О формировании 3-го армейского корпуса в Мулино впервые заявляла украинская разведка.



«Наши источники также утверждали, что корпус относительно хорошо укомплектован техникой, однако добровольцы не отличаются боевым духом, дисциплиной и стремлением овладеть выданной им новой техникой», — добавили в CIТ.



Расследователи подчеркивают, что пока точно неизвестно, где именно российское командование планирует задействовать силы корпуса. Однако конечный пункт эшелонов корпуса находится ближе всего к Донецкому и Запорожскому участкам фронта.