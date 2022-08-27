Прилетело больше 200 снарядов и мин: Россияне обстреляли Сумщину

Россияне обстреляли приграничные районы Сумкой области. Фото: Сумская ОВА

Сегодня в течение дня по приграничным районам Сумской области россияне выпустили со своей стороны более 220 снарядов и мин. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Тelegram.



Под обстрелом были территории Хотинской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской громад Сумского района, Зноб-Новгородской громады Шосткинского района, Новослободской громады Конотопского района.



«В результате обстрела Новослободской громады ранены два человека — это члены одной семьи, мина прилетела прямо в их дом. Повреждены в деревне также частные дома и хозяйственные постройки. Ранен скот», — написал Живицкий.



Также он сообщил, что в результате обстрела одного из сел Белопольской громады повреждена полностью вся инфраструктура села. Сюда прилетело около полусотни мин, произошли пожары в зданиях училища, школы, детского сада, почты, повреждены частные дома.



По предварительной информации, пострадавших нет.

Последствия обстрела россиянами громад Сумской области. Фото: Сумская ОВА