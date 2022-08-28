Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Обстрелы на Донетчине: Один погибших и двое раненых за сутки

28 августа 2022, 11:02

Обстрелы на Донетчине: Один погибших и двое раненых за сутки

За минувшие сутки в результате обстрелов погиб один житель подконтрольной Украине части Донецкой области — в Бахмуте. Еще два человека получили ранения — в Георгиевке.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

В ГСЧС уточнили, что в Бахмуте из-под завалов пятиэтажки спасатели достали тело погибшего человека.


С момента полномасштабного вторжения российских войск, 24 февраля, на Донетчине удалось подтвердить гибель 767 человек. Еще 1973 человека были ранены.

У властей нет данных о всех погибших в Мариуполе и Волновахе.

Еще по теме

Места
Донецкая область Бахмут
Прочее
Война Жертвы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:51
Дефицит воды в Донецке. РФ перебрасывает 15 тысяч военных к границам Украины. Главное за день ►
16:29
Украинцам в РФ разрешили пребывать бессрочно. Но нужно сдать отпечатки пальцев и анализы
15:57
Разрушения и кучи мусора: Как сейчас выглядит оккупированный Лисичанск
15:21
Путин распорядился обеспечить вооруженную охрану в школах в захваченных регионах Украины
14:11
Макеевка попала под обстрел: Один человек погиб, четверо ранены
12:37
В боях под Угледаром погиб американец. «ДНР» заявила, что передаст тело родственникам
12:00
Оккупанты в лагере «Юнармии» под Мариуполем учат детей стрелять
09:46
«ДНР» заявила о ранении восьми человек за сутки
08:54
В оккупированной Каменке жертвами обстрела стали пять человек, в том числе двое детей
08:29
Утром центр Донецка попал под обстрел
22:56
Девять ударов по Славянску. Уничтожена база ВДВ РФ в Кадиевке. Главное за день ►
20:31
Киев заочно осудит «омбудсмена ЛНР»
19:27
РСК «Олимпийский» в Донецке попал под обстрел
18:36
«ДНР» рассказала, сколько горняков одной шахты забрала на войну
18:01
Оккупационные власти на юге заставляют детей учиться по российским стандартам и шантажируют родителей
все новости
11:44
«ДНР» заявила о 2 убитых и 11 раненных за сутки
11:10
250 оккупантов ликвидированы за сутки — Генштаб
11:02
Обстрелы на Донетчине: Один погибших и двое раненых за сутки
09:47
Мощные взрывы раздавались ночью в Мелитополе
09:21
Оккупанты отброшены на шести направлениях — глава Луганской ОВА
09:00
Российские войска обстреляли жилые дома в Славянске и Краматорске
08:32
ВСУ отразили атаки оккупантов на трех основных направлениях — Генштаб
23:51
Дефицит воды в Донецке. РФ перебрасывает 15 тысяч военных к границам Украины. Главное за день ►
23:29
Прилетело больше 200 снарядов и мин: Россияне обстреляли Сумщину
22:30
Мэр Славянска рассказал, сколько людей осталось в городе
21:48
МАГАТЭ уже сформировало миссию для инспекции Запорожской АЭС — NYT
21:18
На Харьковщине в результате российских обстрелов погибла женщина
20:43
В Кабмине разъяснили, как будет проходить обязательная эвакуация из еще трех областей
19:56
Оккупанты провели несколько безуспешных штурмов на Донбассе — Генштаб ВСУ
18:58
Отвечает за военную цензуру: В Москве горел автомобиль замначальника управления Генштаба ВС России
все новости
ВИДЕО
Дефицит воды в Донецке. РФ перебрасывает 15 тысяч военных к границам Украины. Главное за день ►
27 августа, 23:51
Мэр Славянска рассказал, сколько людей осталось в городе
27 августа, 22:30
Утром центр Донецка попал под обстрел
27 августа, 08:29

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты