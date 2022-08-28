250 оккупантов ликвидированы за сутки — Генштаб

Боевые потери российских оккупационных войск за минувшие сутки составили около 250 военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.



Всего около 46 750 российских оккупантов били ликвидированы с начала полномасштабного вторжения.



Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:

- танков — 1942 (+3) ед;

- боевых бронированных машин — 4257 (+3) ед;

- артиллерийских систем — 1050 (+5) ед;

- РСЗО — 274 ед;

- средств ПВО — 148 ед;

- самолетов — 234 ед;

- вертолетов — 202 ед;

- БПЛА оперативно-тактического уровня — 838 (+2);

- крылатых ракет — 196;

- кораблей / катеров — 15 ед;

- автомобильной техники и автоцистерн — 3171 (+6) ед;

- специальной техники — 99.



Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.