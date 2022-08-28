250 оккупантов ликвидированы за сутки — Генштаб

Боевые потери российских оккупационных войск за минувшие сутки составили около 250 военнослужащих. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Всего около 46 750 российских оккупантов били ликвидированы с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 28.08 ориентировочно составили:
- танков — 1942 (+3) ед;
- боевых бронированных машин — 4257 (+3) ед;
- артиллерийских систем — 1050 (+5) ед;
- РСЗО — 274 ед;
- средств ПВО — 148 ед;
- самолетов — 234 ед;
- вертолетов — 202 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 838 (+2);
- крылатых ракет — 196;
- кораблей / катеров — 15 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн — 3171 (+6) ед;
- специальной техники — 99.
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.