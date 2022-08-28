Оккупанты продолжали наступление на востоке Украины — сводка

Российские силы продолжают попытки захватить всю территорию Донецкой области и удержать оккупированные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на вечер 28 августа.



Славянское направление: зафиксированы вражеские обстрелы вблизи Довгенького, Долины, Дибровного, Большой Камышевахи и Карнауховки. Оккупанты пытались наступать в районе Богородичного, понесли потери и были отброшены назад.



Краматорское направление: россияне продолжали обстрелы районов Славянска, Верхнекаменского и Спорного. Нанесли авиационные удары неподалеку от Григоровки.



Бахмутское направление: оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Бахмут, Веселая Долина, Соледар, Майорск и Раздоловка. Ударам авиации противника подверглись районы Кодемы и Яковлевки. Силы обороны Украины отразили наступление оккупантов возле Веселой Долины.



Авдеевское направление: россияне обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Невельское, Опытное, Орловка, Новоалександровка, Нью-Йорк, Красногоровка и Первомайское. Совершили неудачную попытку наступления в районе Первомайского, понесли потери и отошли.



Новопавловское направление: противник продолжал обстрелы районов Угледара, Богоявленки, Великой Новоселки и Новомихайловки. Пытался улучшить тактическое положение недалеко от Павловки, успеха не имел.



Запорожское направление: оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Гуляйполя, Гуляйпольского, Каменского, Бурлацкого, Времевки и Червоного. Нанесли авиационные удары вблизи Полтавки.



Южнобужское направление: россияне совершали обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Лупарево, Степная Долина, Посад-Покровское, Широкое, Партизанское, Киселевка, Великое Артаково, Андреевка, Ольгино, Княжевка, Тополино, Мирное, Квитневое. Ударам авиации подверглись территории возле Андреевки и Александровки. Фиксируется высокая активность вражеских разведывательных БПЛА.



Северское направление: россияне продолжают удерживать отдельные подразделения Западного военного округа в приграничных районах Брянской и Курской областей. В целях сковывания действий подразделений Сил обороны враг обстрелял районы населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Новая Слобода, Нововасильевка, Искрисковщина и Турья Сумской области. Вел воздушную разведку приграничных районов БПЛА.



Харьковское направление: противник совершал обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Харьков, Прудянка, Протопоповка, Пришиб, Чеполь, Замуловка, Русские Тишки, Байрак, Петровка, Мосьпаново и Большие Проходы. Нанес авиаудары возле Рубежного. Поддерживает высокую интенсивность разведки БПЛА. Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение неподалеку от Светличного, успеха не имели, отошли.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка оставалась без существенных изменений.