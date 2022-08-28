В оккупированном Энергодаре слышны взрывы, жилые дома под обстрелом

Во временно оккупированном Энергодаре вечером воскресенья начался обстрел жилых микрорайонов. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов и призвал жителей укрываться от обстрелов в безопасных местах.

«Энергодар, третий и пятый микрорайоны — обстрелы! Предварительно известно о попадании в одну из квартир дома по Воинов-интернационалистов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется», — написал Орлов в Тelegram.



По его словам, в соседних домах выбило часть стекол. Есть возгорание припаркованных во дворе автомобилей.

Оккупированный Энергодар под обстрелом. Фото: Дмитрий Орлов