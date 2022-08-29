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Армия РФ за ночь обстреляла три района Днепропетровской области

29 августа 2022, 08:55

Армия РФ за ночь обстреляла три района Днепропетровской области

Оккупанты за прошедшие сутки обстреляли три района Днепропетровской области – Никопольский, Синельниковский и Днепровский. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что оккупанты в Никопольском районе атаковали Никополь, Марганец и Красногригорьевскую общину. Люди, по предварительной информации, не пострадали.

«К сожалению, стало больше пострадавших из-за произошедшего накануне вечером обстрела Никополя. Госпитализирован еще один человек. Он находится в тяжелом состоянии. Но атака унесла жизни одного человека, пятеро ранены», — написал Резниченко.

Также он отметил, что в Красногригорьевке общине российскими снарядами повреждены 15 домов, предприятие, храм, линии электропередач. В Никополе без света – 2 600 семей, электрики восстанавливают поломки.

В Марганце масштабы разрушений выясняются.

По словам Валентина Резниченко, утром 29 августа российские войска обстреляли ракетами Синельниковский и Днепровский районы, в Покровской общине из-за взрыва произошел пожар, информация о погибших и пострадавших уточняется.

Также в Днепропетровской ОВА рассказали об обстреле Любимовской общины. Ракета попала по дачному массиву, масштабы разрушений выясняются.

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов погибли восемь мирных жителей.

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