«ДНР»: Двое погибших и 10 раненых от обстрелов за сутки

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли двое гражданских лиц в результате боевых действий. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».



Смерти зафиксированы в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки.



Ранения различной степени тяжести получили 10 человек Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке.



Повреждено 13 домостроений в Петровском, Киевском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

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