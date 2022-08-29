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«ДНР»: Двое погибших и 10 раненых от обстрелов за сутки

29 августа 2022, 10:12

«ДНР»: Двое погибших и 10 раненых от обстрелов за сутки

За прошедшие сутки на подконтрольной группировке «ДНР» территории погибли двое гражданских лиц в результате боевых действий. Об этом сообщает «СЦКК ДНР».

Смерти зафиксированы в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки.

Ранения различной степени тяжести получили 10 человек Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке.

Повреждено 13 домостроений в Петровском, Киевском, Куйбышевском, Кировском районах Донецка, Горловке, а также 8 объектов гражданской инфраструктуры.

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