ВСУ отбили попытки штурма позиций украинских военных на Луганщине — Гайдай

Украинские военные отбили попытки российских войск прорвать оборону ВСУ в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Также он рассказал подробности удара по позициям оккупантов в Сватово. По информаци Гайдая, в Сватово загорелась военная база на которой российские военные проводили передислокацию, «часами там что-то горело и взрывалось».

Ранее руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части региона из-за обстрелов погибли восемь мирных жителей.