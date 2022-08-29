Харьковская ОВА показала последствия удара армии РФ по центру Харькова

Опубликованы фото последствий ракетного удара российских оккупантов 28 авгусат по центру Харькова. Материал опубликовал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что обе запущенные оккупантами ракеты взорвались у помещения Харьковской ОВА.

«Разрушено трехэтажное административное здание рядом. Повреждены припаркованные недалеко автомобили. На месте взрыва образовалась большая воронка. К счастью, никто не пострадал», - написал Синегубов, сообщив еще, что на месте прилета обнаружены детали российской ракеты ЗРК С300.

Также он рассказал, что сейчас возле Харьковской ОВА работают коммунальные службы и правоохранители.

Утром 29 сентября о еще одном обстреле Харькова сообщил мэр города Игорь Терехов.