Николаев остался без водоснабжения из-за аварии

В Николаеве из-за аварии на водозаборе полностью прекращено водоснабжение. Об этом сообщает «Николаевводоканал» на своей странице в Facebook.



«На водозаборе из Днепро-Бугского лимана произошла авария, а поэтому в город подаваться вода вообще не будет. Сколько времени понадобится для ремонтных работ? Сейчас по этому вопросу определяются специалисты ГКП "Николаевводоканал". Скорее всего, на ремонт уйдет не один день», - говорится в сообщении.



В водоканале добавили, что авария произошла не в результате боевых действий, а поэтому сделают все возможное, чтобы как можно скорее возобновить водоснабжение.



12 апреля Николаев остался без централизованного водоснабжения после повреждения водопровода обстрелом. В середине мая его частично восстановили.



Кабмин выделил Николаеву для восстановления централизованного водоснабжения 56 млн гривен.