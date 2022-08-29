Названа дата новой встречи союзников Украины в формате «Рамштайн»

Вторая встреча Контактной группы по Украине в формате «Рамштайн» пройдет 8 сентября 2022 года. Об этом сообщается на сайте командования ВВС США в Европе и Африке.



Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин проведет личное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.



«Остин снова пригласил министров обороны и высокопоставленных военных чиновников со всего мира для обсуждения продолжающейся войны в Украине и различных вопросов безопасности, с которыми сталкиваются союзники и партнеры США», - говорится в сообщении.



Ранее по итогам третьего заседания контактной группы Германия, Канада, Словакия, Польша и Нидерланды объявили о поставках Украине дополнительного вооружения.