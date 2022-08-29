В Донецкой области за сутки эвакуировали еще 150 гражданских

На Донетчине за прошедшие сутки, 28 августа, эвакуировали 150 гражданских лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.



«Спасателями во время эвакуации в Покровском районе оказана помощь 148 лицам, из них 13 детей и 11 человек с ограниченными физическими возможностями», - говорится в сообщении.



Отмечается, что также на протяжении прошедших суток личным составом Главного управления из зоны активных боевых действий проведена эвакуация двух человек из Краматорского района.



В целом, с 24 февраля эвакуированы из населенных пунктов Донецкой и Луганской областей сотрудниками подчиненных подразделений Главного управления 9835 человек.



В Донецкой области до осенне-зимнего периода должны остаться не более 235 тысяч населения, задействованных в процессе обороны и поддержки работы критической инфраструктуры, остальные должны эвакуироваться. До 24 февраля в Донецкой области постоянно проживали 1 млн 670 тысяч человек.