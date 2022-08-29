В Донецкой области восстановлено электроснабжение в 108 населенных пунктах

За прошедшую неделю электромонтеры возобновили работу электросетей, поврежденных в результате боевых действий, в 108 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК Донецкие электросети.



В том числе за последние сутки восстановлено электроснабжение в 10 населенных пунктах. С электроснабжением 18 337 семей в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах.



Без света пока остается 91 населенный пункт, где энергетики не имеют возможности работать и нет разрешения на проведение работ от военных. Самые сложные направления — Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское, Славянское.