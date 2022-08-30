За сутки на Харьковской области от обстрелов пострадали три человека, найдены тела двух погибших ранее

В течение суток из-за обстрелов Харьковской области получили ранения три человека. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«В Изюмском районе госпитализирована 57-летняя женщина с взрывными ранениями. В Чугуевском районе госпитализированы мужчина и женщина 66 и 60 лет», - написал Синегубов.



Так, российские войска обстреливали из реактивной и ствольной артиллерии населенные пункты, расположенные вблизи линии столкновения в Чугуевском, Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах области.



Кроме того, в Богодуховском районе были обнаружены тела двух женщин, погибших в результате обстрела 27 августа.