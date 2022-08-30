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Увеличилось число жертв утреннего удара по центру Харькова — Терехов

30 августа 2022, 10:57

Увеличилось число жертв утреннего удара по центру Харькова — Терехов

Увеличилось количество пострадавших и умерших из-за утреннего обстрела Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Уточненная информация по пострадавшим на данную минуту. 5 погибших и 7 раненых», — написал Терехов и сообщил, что поступает информация о прилете рядом с пятиэтажным жилым домом, а также о попадании в одно из дошкольных учебных заведений в центре Харькова.

Также он сообщил, что из-за обстрела города возник пожар в одном из жилых домов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что обстрел российских войск ранил девятерых людей.

Также он сообщил, что на месте обстрела работают экстренные службы Харькова, а пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, утром 30 августа российские оккупанты обстреляли центральную часть Харькова.

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