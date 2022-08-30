СБУ: Харьковчанин создавал агентурную сеть для сбора и передачи россиянам данных о ВСУ  

Следователи СБУ под процессуальным руководством облпрокуратуры заочно объявили о подозрении в госизмене 49-летнему харьковчанину, который с 2014 года живет в оккупированном Донецке. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, мужчина был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ и по их заданию создавал агентурную сеть для сбора и передачи им сведений о расположении и перемещениях ВСУ в Харьковской области.



«Его информаторы собирали данные о социально-политической обстановке в регионе, а также о расположении и перемещении военной техники и личного состава ВСУ... В состав агентурной сети он привлекал жителей Харькова преимущественно пенсионного возраста, участников пророссийских протестных акций так называемого антимайдана в 2014 году», - говорится в сообщении.



В ходе следствия был задокументирован факт получения и передачи подозреваемым разведданных о конкретных видах военной техники ВСУ, их количестве и передвижении по Харькову.