Жителя Запорожья подозревают в передаче россиянам информации о ВСУ в регионе

Сотрудники СБУ разоблачили в Запорожье местного жителя, который передавал российским кураторам информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.



Отмечается, что подозреваемый собирал информацию о перемещении и местоположении украинских военных и пересылал российскому куратору фото с обозначением объектов, в том числе артиллерии, на электронных картах.



Во время обысков СБУ изъяла у задержанного телефон, который тот использовал для коммуникации с российскими оккупантами.



Запорожцу сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.114-2 УК Украины (Несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных сил Украины, совершенное в условиях военного положения).